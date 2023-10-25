США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні обсягом 150$ млн доларів, – "Голос Америки"

Ракети для HIMARS, боєприпаси для NASAMS, протитанкові ракети TOW та інше.

У середу Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової одопомоги Україні сумою до 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на власні джерела серед американських посадовців.

"Пакет містить додаткові ракети GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS), протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм снаряди", – йдеться в інформації "Голосу Америки".

Цю та детальнішу інформацію щодо пакету допомоги надали на умовах анонімності, через те, що пакет ще не оголошено.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім оприлюднив офіційний запит до Конгресу США щодо фінансуванням пакета допомоги для України на загальну суму 61,4 млрд доларів.