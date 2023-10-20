Білий дім подав запит до Конгресу на виділення 61,4 млрд доларів для України

Білий дім оприлюднив офіційний запит до Конгресу США щодо фінансуванням пакета допомоги на загальну суму $106 млрд, який передбачає61,4 млрд доларів для підтримки України, а також для реагування на ситуацію в Ізраїлі та інші актуальні потреби.

Про це повідомляє The Washington Post.

Пакет містить понад 106 млрд доларів на різні потреби.

Серед них: на військову й економічну допомогу Україні – 61,4 млрд дол.; на військову допомогу Ізраїлю – 14,3 млрд дол.; на імміграційні виклики – 14 млрд дол.; на гуманітарну допомогу – 9,15 млрд дол.; на протидію Китаю в країнах, що розвиваються – 4 млрд дол.; на забезпечення промислової бази з виробництва підводних човнів – 3,4 млрд дол.

У розділі щодо підтримки України зазначається, що вона спрямовуватиметься на поставки додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захист мирних міст від ракетних ударів Росії.

Крім того, фінансування передбачає продовження військової, розвідувальної та іншої підтримки у сфері оборони. Також йдеться про значні інвестиції в оборонно-промислову базу, транспортування персоналу й обладнання США, посилення присутності військ США в Європі у відповідь на війну РФ проти України.

Пакет також передбачає виділення «важливої допомоги у сфері економіки й цивільної безпеки». Це включає пряму бюджетну підтримку, сприяння інвестиціям у критичну важливу інфраструктуру; підтримку правоохоронних органів; допомогу в розмінуванні території.

Кошти передбачаються і на підтримку українців, які були вимушені лишити свої домівки через напад РФ. Окремо планується забезпечення реагування на ядерну та радіологічну кризу, а також нарощування потенціалу партнерів у разі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Білий дім готує для подання до Конгресу запит, який включає фінансування для безпеки кордонів Ізраїлю, України, Тайваню та США. Представники адміністрації Байдена наголосили, що цей запит буде спрямований на усунення навантаження на запаси Пентагону, яке спричинить додаткова військова підтримка Ізраїлю, Україні та Тайваню.