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Палестинці заявили, що внаслідок ударів у секторі Гази загинуло понад 4000 осіб

Більше ніж 13 тисяч осіб отримали поранення.

Палестинці заявили, що внаслідок ударів у секторі Гази загинуло понад 4000 осіб
Сектори Гази, 19 жовтня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Унаслідок ударів Ізраїлю зі 7 жовтня було вбито понад 4000 палестинців. 

Про це пише The Guardian з посиланням на останні дані палестинського міністерства охорони здоров'я.

У міністерстві заявили, що 4137 людей загинули, а понад 13 тисяч осіб отримали поранення.

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Водночас ізраїльські військові заявили сьогодні, що більшість із близько 200 осіб, викрадених терористами ХАМАСу і вивезених до сектора Гази, досі живі. Понад 20 заручників були дітьми, а від 10 до 20 особам були більше ніж 60 років. 

Крім того, від 100 до 200 осіб вважаються зниклими безвісти після терактів бойовиків.

Нагадаємо, під обстріл Ізраїлю у секторі Гази цієї ночі потрапила Грецька православна церква, яка стала притулком для сотень переміщених палестинців. ЗМІ ХАМАСу повідомили, що загинуло 18 палестинців-християн.

Зазначимо, внаслідок нападу бойовик на Ізраїль загинули щонайменше 1 400 мешканців країни.

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