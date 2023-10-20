Храм став притулком для сотень переміщених палестинців.

Під обстріл Ізраїлю у секторі Гази цієї ночі потрапила Грецька православна церква, яка стала притулком для сотень переміщених палестинців.

Про це пише Reuters з посиланням на Єрусалимський православний патріархат і палестинських чиновників.

ЗМІ ХАМАСу повідомив, що загинуло 18 палестинців-християн. Церква не повідомляла про остаточну кількість жертв.

Ізраїльські військові заявили, що під час удару по командному центру бойовиків було пошкоджено частину церкви, і вони вивчають інцидент.

Палестинські посадовці, що у церкві ховалися щонайменше 500 мусульман і християн.

“Єрусалимський Православний Патріархат висловлює рішуче засудження авіаудару Ізраїлю, який поцілив його церковний комплекс у місті Газа”, − йдеться у заяві Православної Церкви.

При населенні 2,3 мільйона осіб у Сектор Гази мешкає 1000 християн, більшість з яких є греко-православними.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

За даними Палестини, майже 3800 людей у Газі загинули внаслідок ізраїльських ударів, а більше мільйона залишилися без даху над головою. Цивільні жителі кажуть, що їхнє становище безнадійне, оскільки їм не вистачає їжі, води, палива та медикаментів.

Водночас Тель-Авів готується до наземної операції у Газі. Ізраїльські військові зосередили війська та техніку біля кордону з Газою.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі атакувала понад сотню оперативних цілей терористичних організацій у секторі Гази. Військові заявляють, що авіаудари знищили тунельні шахти, склади боєприпасів і десятки оперативних штабів.