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Російський експорт нафти до Індії у вересні значно зріс

Аналітики прогнозують подальше збільшення постачання палива.

Російський експорт нафти до Індії у вересні значно зріс
Фото: EPA/UPG

Постачання російської нафти до Індії у вересні зросло на 15% проти семимісячного мінімуму у серпні. 

Цьому сприяло велика пропозиція та зниження цін, пише Bloomberg з посиланням на аналітичну компанію Kpler SAS.

За даними аналітиків, у вересні щодня з Росії привозили 1,78 мільйона барелів палива. На їхню думку, імпорт, ймовірно, залишиться високим.

У компанії кажуть, що існує “багато можливостей” для зростання імпорту з Росії, оскільки заборона країни на експорт дизельного пального означає, що місцеві нафтопереробні підприємства скоротять ставки. Відтак для закордонних покупців буде доступно більше сирої нафти.

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Індія переважно купує російську нафту сорту Urals зі знижкою близько 4 доларів за барель проти ціни Brent. Це робить його привабливішим, ніж термінові поставки з Близького Сходу. Зі збільшенням доступності російської нафти експортери можуть запропонувати ще більші знижки в майбутньому.

Імпорт нафти з Іраку, другого за величиною постачальника для Індії, зріс на 9,4% у вересні порівняно з серпнем до 934 тисяч барелів на день, тоді як вантажі з Саудівської Аравії (третій найбільший постачальник) впали на 41% до 491 тис. барелів щодня.

Нагадаємо, США ввели санкції проти двох компаній та суден, які перевозили російську сиру нафту за ціною, яка перевищує дозволену. Під обмеження потрапили судна SCF Primorye компанії Lumber Marine SA зі штаб-квартирою в ОАЕ, а також Bosphorus турецької фірми Ice Pearl Navigation Corp.

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