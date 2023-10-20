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З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний літак з 79 громадянами України

Літак прибув до столиці Румунії. 

З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний літак з 79 громадянами України
Ілюстративне фото: аеропорт у Тель-Авіві
Фото: Google Maps

З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний літак з 79 громадянами України. 

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі. 

“19 жовтня о 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерном рейсом до м. Бухарест (Румунія) відлетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

Нагадаємо, нещодавно у Секторі Гази загинула українка. Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію про загибель 23 українців внаслідок нападу ХАМАС. Він підтверджує смерть 18 українців.

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