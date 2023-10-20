У Іраку дві бази, де перебувають військові США, зазнали атаки безпілотниками та ракетами, – Reuters

Раніше іракські бойовики, пов’язані з Іраном, застерегли Вашингтон від підтримки Ізраїлю проти ХАМАС.

У четвер, 19 жовтня, у Іраку дві бази, де перебувають військові США, зазнали атаки безпілотниками та ракетами, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Авіабазу Айн-аль-Асад, на якій розташовані американські та інші міжнародні сили в західному Іраку, обстріляли ракетами та безпілотниками, а всередині бази було чутно численні вибухи, повідомили два джерела.

Іракські військові заявили, що закрили територію навколо бази та почали пошукову операцію. Джерела повідомили, що поки невідомо, чи атаки призвели до жертв чи руйнувань.

Ракети влучили в ще одну військову базу, де розміщені сили США, поблизу міжнародного аеропорту Багдада, повідомила в четвер поліція Іраку, не надавши додаткових подробиць.

Представник США на умовах анонімності повідомив, що по американських силах в аеропорту було випущено дві ракети. Одна була перехоплена, а інша влучила у порожнє сховище. Втрат немає, додав чиновник.

Чотири останні атаки за останні 24 години були спрямовані на іракські військові бази, де розміщені сили США в Іраку.

Минулого тижня іракські збройні групи, пов’язані з Іраном, погрожували завдати удару по цілям США за допомогою ракет і безпілотників, якщо Вашингтон підтримає Ізраїль у боротьбі проти ХАМАС у Газі.

Збройні сили США в Іраку були об’єктом двох окремих атак безпілотників у середу, одна з яких спричинила легкі поранення невеликої кількості військових, хоча американським військовим вдалося перехопити безпілотник.

Сполучені Штати мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які виконують місію консультувати та допомагати місцевим силам у боротьбі з "Ісламською державою", яка у 2014 році захопила частини території в обох країнах.

Авіабаза Айн аль-Асад розташована в західній провінції Анбар.

Нагадаємо, вчора CNN повідомило, що військовий корабель США поблизу Ємену перехопив кілька ракет. Ракети були запущені з Ємену та прямували на північ уздовж Червоного моря, “потенційно до цілей в Ізраїлі”.

У своєму нещодавньому зверненні президент США Джо Байден засудив дії ХАМАС і Путіна: обидва хочуть знищити сусідню демократію. Він зазначив, що безкарність терористів та диктаторів приносить ще більше хаосу, смерті та руйнувань.