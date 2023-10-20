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Військовий корабель США поблизу Ємену перехопив кілька ракет

Ракети були запущені з Ємену та прямували на північ уздовж Червоного моря, “потенційно до цілей в Ізраїлі”.

Військовий корабель США поблизу Ємену перехопив кілька ракет
Фото: Думская/Сергій Смолєнцев

Військовий корабель ВМС США USS Carney збив три наземні ракети, а також кілька безпілотників, які були запущені підтримуваними Іраном силами хуситів у Ємені.

Про це розповів прес-секретар Пентагону Пет Райдер, повідомляє CNN.

“Ця акція була демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми побудували на Близькому Сході і яку ми готові використовувати, коли це необхідно, щоб захистити наших партнерів і наші інтереси в цьому важливому регіоні”, - сказав Райдер.

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Він додав, що жодних втрат серед американських сил немає. Також не пострадали і цивільні на землі.

Райдер зазначив, що Пентагон поки не може точно сказати, на що були націлені ракети та безпілотники. Втім, відомо, що вони були запущені з Ємену та прямували на північ уздовж Червоного моря, “потенційно до цілей в Ізраїлі”.

Також Райдер розповів, що у середу два безпілотники атакували гарнізон Аль-Танф у Сирії, де базуються сили США та коаліції проти ІДІЛ. Один дрон був задіяний і знищений, а інший дрон врізався в базу, що призвело до незначних поранень коаліційних сил.

Крім того, в Іраку системи раннього попередження вказали на можливу загрозу, що наближається до авіабази Аль-Асад. Хоча атаки не було, але персонал, який сховався на місці, і американський цивільний підрядник перенесли серцевий напад і незабаром після цього померли.

Як раніше повідомлялось, США відібрали близько 2 тис. військових для підготовки до потенційного розгортання заради підтримки Ізраїля. 

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