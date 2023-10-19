Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом обговорив широке коло питань.

Про це повідомила пресслужба президента України.

“Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, бо наші воїни дуже ефективно застосовують їх на полі бою”, – повідомив Володимир Зеленський.

Також співрозмовники розглянули можливості подальшого посилення далекобійних спроможностей українських військ.

Крім того, Зеленський подякував за плідний візит до Києва спецпредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Він додав, що розпочались переговори щодо використання заморожених російських активів.

Володимир Зеленський розповів Байдену про ухвалення Верховною Радою необхідних для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу реформаторських законів та високо оцінив візит лідера США до Ізраїлю з метою пошуку мирного врегулювання та захисту життя цивільного населення.

Окрему увагу сторони приділили наступним спільним крокам у просуванні Української формули миру.

“Вітаю рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця. Україна вдячна за життєво важливу й стійку підтримку США в нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії”, – зазначив президент України.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме від США ракети ATACMS на постійній основі.