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Лукашенко звільнив послів Білорусі в Україні та Естонії

Відповідні укази самопроголошений президент РБ підписав 19 жовтня.

Лукашенко звільнив послів Білорусі в Україні та Естонії
Олександр Лукашенко
Фото: president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив білоруських послів в Україні та Естонії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул першого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

Так, диктатор звільнив Ігоря Сокола з посади надзвичайного та повноважного Посла Білорусі в Україні, а також В'ячеслава Качанова з посади посла Білорусі в Естонії.

Відповідні укази Лукашенко підписав нині, 19 жовтня.

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Нагадаємо, цьогоріч влітку Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі. Раніше стало відомо, що Державний департамент США шукав "відповідного кандидата, професійного кандидата" на посаду спеціального представника у Білорусі.

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