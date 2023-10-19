Лукашенко звільнив послів Білорусі в Україні та Естонії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив білоруських послів в Україні та Естонії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул першого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

Так, диктатор звільнив Ігоря Сокола з посади надзвичайного та повноважного Посла Білорусі в Україні, а також В'ячеслава Качанова з посади посла Білорусі в Естонії.

Відповідні укази Лукашенко підписав нині, 19 жовтня.

Нагадаємо, цьогоріч влітку Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі. Раніше стало відомо, що Державний департамент США шукав "відповідного кандидата, професійного кандидата" на посаду спеціального представника у Білорусі.