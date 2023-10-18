Зеленський і Макрон обговорили захист чорноморського зернового коридору і формулу миру

Також ішлося про зміцнення протиповітряної оборони, далекобійних та військово-морських спроможностей України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президенти обговорили ситуацію на полі, нагальні потреби українських захисників, посилення протиповітряної оборони, стосовно далекобійної зброї та збільшення морських спроможностей України. Також відбувся обмін думками щодо функціонування «зернового коридору» та шляхів посилення його захисту.

Крім того, Зеленський і Макрон торкнулися питань подальшої макрофінансової підтримки нашої держави, зокрема з використанням нового фінансового інструменту Ukraine Facility.

Також український президент поінформував про підготовку наступної зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав.

Ішлося і про ситуацію на Близькому Сході. Президенти наголосили на важливості захисту мирного населення та неприпустимості ескалації безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили захист альтернативних зернових коридорів. Нідерланди пообіцяли допомогти з патрульними катерами.

Крім того, український президент і прем'єр Британії під час зустрічі в Гранаді говорили про захист судноплавства і страхування суден у Чорному морі.