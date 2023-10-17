На виборах у Польщі порахували 100% голосів, до парламенту проходять 5 партій

Національна виборча комісія Польщі опрацювала вже 100% результатів з 31 497 округів, повідомляє "Європейська правда".

За цими результатами, до парламенту проходять п’ять політсил: керівна партія "Право і Справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

Таким чином, результати "ПіС" і "Громадянської коаліції" виявились дещо нижчими за результат екзит-полу, тоді як "Третій шлях" і "Конфедерація" набрали трохи більше, ніж прогнозували опитування.

Явка на виборах до Сейму склала 74,38% і, як і прогнозували, встановила історичний рекорд – досі найвищим показником були 62,7% у 1989 році.

Особливо високою явка була у великих містах – там проголосували 81,5% зареєстрованих виборців, тоді як у селах явка склала 69,5%.

Висока явка спостерігалася у тому числі серед молоді: у групі до 29 років на дільниці прийшли майже 69%.

Виходячи з результатів, за "Право і Справедливість" проголосували близько 8 млн поляків – майже стільки ж, як чотири роки тому. Натомість за "Громадянську коаліцію" проголосували приблизно на 1,7 млн виборців більше, ніж на попередніх виборах.

З такими результатами виборів, попри формальну перемогу партії "Право і Справедливість", яка керувала країною останні 8 років, "Громадянська платформа, "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Нагадаємо, вчора Дональд Туск, колишній прем’єр-міністр Польщі та президент Європейської ради, оголосив про перемогу на парламентських виборах. Очікується, що Громадянська коаліція отримає менше голосів, ніж панівна "Право і справедливість", але, ймовірно, об’єднається з іншими партіями.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сподівання, що емоції тепер залишаться у виборчій кампанії, яка вже завершилась, і з боку Польщі вже не буде звучати гостра риторика стосовно зернової суперечки чи постачання зброї.