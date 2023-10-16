Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії

Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію в Україні.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Зеленський подякував за 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та участь країни реалізації Формули миру, зокрема, пункту про радіаційну та ядерну безпеку.

"Розповів про цьогорічне продовження ініціативи #GrainFromUkraine. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні", - зазначив Президент.

Нііністьо у соцмережі Х написав, що його держава продовжує надавати сильну підтримку Україні.

Thank you for a good telephone discussion @ZelenskyyUa. Finland’s strong support to Ukraine continues. — Sauli Niinistö (@niinisto) October 16, 2023

Нагадаємо, минулого тижня президент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про надання Україні 19-го пакету військової допомоги на суму близько 95 мільйонів євро.

До речі, з 1жовтня у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу Генеральне консульство Фінляндії – це була одна з найбільших дипустанов країни.