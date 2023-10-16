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У Чорному морі танкер підірвався на міні

Під час інциденту танкер Ali Najafov отримав незначні пошкодження. 

У Чорному морі танкер підірвався на міні
Фото: https://www.marinetraffic.com/

Нафтопродуктовий танкер, який йшов під прапором Ліберії, підірвався на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на Reuters.

Під час інциденту танкер Ali Najafov отримав незначні пошкодження. Втім, екіпаж був у безпеці.

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“Йорук Ісік, керівник консалтингової компанії Bosphorus Observer, повідомив, що в той час він плив біля Сулінського каналу”, - йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердило українське джерело.

Зазначається, що це друге судно цього місяця, яке постраждало від плавучої міни.

Як раніше повідомлялось, в середині жовтня у прибережні води Одеської області винесло морську міну. Її було виявлено на відстані близько кілометра від берега.

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