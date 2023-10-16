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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами та з артилерії

Внаслідок російських атак люди не постраждали.

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами та з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Російські окупаційні війська атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Обстріляли одне з тамтешніх сіл з важкої артилерії”, - написав Лисак. 

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Він додав, що надвечір росіяни також з артилерії обстріляли Нікополь. Також місто атакували двома дронами-камікадзе.

Наразі наслідки атак уточнюються, люди не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня окупанти масовано обстріляли село Колодязі Краматорського району Донецької області.

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