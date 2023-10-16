Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами та з артилерії

Внаслідок російських атак люди не постраждали.

Російські окупаційні війська атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Обстріляли одне з тамтешніх сіл з важкої артилерії”, - написав Лисак.

Він додав, що надвечір росіяни також з артилерії обстріляли Нікополь. Також місто атакували двома дронами-камікадзе.

Наразі наслідки атак уточнюються, люди не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня окупанти масовано обстріляли село Колодязі Краматорського району Донецької області.