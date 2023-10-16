Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами та з артилерії

Російські окупаційні війська атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Сьогодні вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Обстріляли одне з тамтешніх сіл з важкої артилерії”, - написав Лисак.
Він додав, що надвечір росіяни також з артилерії обстріляли Нікополь. Також місто атакували двома дронами-камікадзе.
Наразі наслідки атак уточнюються, люди не постраждали.
Нагадаємо, ввечері 15 жовтня окупанти масовано обстріляли село Колодязі Краматорського району Донецької області.