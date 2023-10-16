За тиждень українські захисники знищили на Донеччині три ворожі штурмовики Су-25

Бійці ОСУВ "Таврія" за минулу добу збільшили втрати росіян на 472 особи.

Бійці ОСУВ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожі штурмовики Су-25.

Про це повідомив командувач стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

За його словами, упродовж 15 жовтня ворог завдав два ракетні та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 906 артобстрілів.

Натомість підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ виконали 1321 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 472 особи. Було знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та одну - спеціальної техніки. Також бійці знищили склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили загалом 860 російських окупантів. Таким чином Росія вже втратила в Україні майже 289 000 військових.

Напередодні Сили оборони ліквідували російський багатоцільовий вертоліт Мі-8.