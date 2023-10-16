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​За минулу добу ЗСУ знищили ще 860 російських окупантів, літак та гелікоптер ворога

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 289 000 військових.

​За минулу добу ЗСУ знищили ще 860 російських окупантів, літак та гелікоптер ворога
Скріншот відео
Фото: Олександр Сирський

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 289 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 288630 (+860) осіб
  • танків - 4965 (+17)
  • бойових броньованих машин - 9385 (+23)
  • артилерійських систем - 6910 (+44)
  • РСЗВ - 814 (+1)
  • засоби ППО - 547 (+0)
  • літаків - 318 (+1)
  • гелікоптерів - 317 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5280 (+11)
  • крилаті ракети - 1531 (+0)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9271 (+22)
  • спеціальна техніка - 981 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони та 5 артилерійських засобів противника.

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