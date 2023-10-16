​За минулу добу ЗСУ знищили ще 860 російських окупантів, літак та гелікоптер ворога

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 289 000 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 289 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 288630 (+860) осіб

танків - 4965 (+17)

бойових броньованих машин - 9385 (+23)

артилерійських систем - 6910 (+44)

РСЗВ - 814 (+1)

засоби ППО - 547 (+0)

літаків - 318 (+1)

гелікоптерів - 317 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5280 (+11)

крилаті ракети - 1531 (+0)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 9271 (+22)

спеціальна техніка - 981 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони та 5 артилерійських засобів противника.