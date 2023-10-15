РФ вивела у Чорне море підводний човен та 2 ракетоносії: рівень ракетної небезпеки дуже високий

Сумарний залп може сягати до 20 "Калібрів".

Росіяни збільшили присутність ракетоносіїв у Чорному морі: на бойовому чергуванні перебувають підводний човен та два фрегати.

Про це повідомляють у Telegram Сили оборони півдня.

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування крім підводного човна несуть ще два фрегати. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що рівень ракетної небезпеки оцінюється як дуже високий.

"Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, не зволікаючи переходьте в укриття", – зазначається у дописі.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.