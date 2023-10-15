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Росіяни завдали ракетного удару по сільській громаді в Запорізькій області

Ракета впала на відкритій території.

Росіяни завдали ракетного удару по сільській громаді в Запорізькій області
Фото ілюстративне
Фото: facebook/borzov.s.s

Окупаційні війська завдали ракетного удару по сільській громаді Запорізького району.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, атака сталася о 15.11 15 жовтня. Тип ракети наразі встановлюють. Вона впала на відкритій території.

"Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила", - зазначив Малашко.

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Нагадаємо, нині під ворожими обстрілами перебуває Херсонщина.

Зранку ворог атакував обласний центр авіабомбами. В результаті чого сталися перебої з водо- й електропостачанням.

Згодом атаки повторилися, і в центрі Херсона зникло світло. Також під обстріл потрапила Золота Балка.

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