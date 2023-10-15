Україна отримала два автотрансформатори, які забезпечать світлом півмільйона споживачів

За координації Міненерго, Україна отримала два нових автотрансформатори від ООН та Японії. Вони встановлені на підстанції "Укренерго" та допоможуть у забезпеченні світлом 500 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Минулої зими ворог намагався знищити нашу енергосистему і буде намагатися зробити це знову. Але завдяки нашим Збройним силам, енергетикам та міжнародним партнерам ми обов’язково вистоїмо і переможемо", – йдеться у повідомленні.

За словами надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні Мацуди Кунінорі, ще два трансформатори країна передасть ближче до початку зими.

В "Укренерго" запевнили, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. Цієї зими сили протиповітряної оборони України активно застосовуватимуть свої зусилля для захисту енергетичного сектору, стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури.