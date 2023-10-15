На Таврійському напрямку ЗСУ взяли в полон 6 росіян та знищили ворожу техніку

За минулу добу українські війська виконали 1607 вогневих завдань на Таврійському напрямку. ЗСУ знищили 644 росіян й 6 взяли у полон. Про це повідомляє об'єднаний центр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Загальні втрати ворога склали 644 особи, 6 здалися в полон. Знищено 34 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, серед яких - 1 самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" та 1 причіпна гармата 2А36 "Гіацинт-Б", 1 засіб ППО, 4 БпЛА, 8 автомобілів. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога", – йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 287 770 одиниць особового складу. За минулу добу Сили оборони знищили 880 окупантів.