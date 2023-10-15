У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
У Солом’янському парку Києва стався зсув ґрунту внаслідок будівництва комплексу CitiZen
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
У Києві покарали водійку, яка їздила містом у комендантську годину
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСуспільствоВійна

На Таврійському напрямку ЗСУ взяли в полон 6 росіян та знищили ворожу техніку

Знищено 34 одиниці ворожої техніки.

На Таврійському напрямку ЗСУ взяли в полон 6 росіян та знищили ворожу техніку
Фото: Донецька обр ТрО

За минулу добу українські війська виконали 1607 вогневих завдань на Таврійському напрямку. ЗСУ знищили 644 росіян й 6 взяли у полон. Про це повідомляє об'єднаний центр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Загальні втрати ворога склали 644 особи, 6 здалися в полон. Знищено 34 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, серед яких -  1 самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С" та 1 причіпна гармата 2А36 "Гіацинт-Б", 1 засіб ППО, 4 БпЛА, 8 автомобілів. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога", – йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 287 770 одиниць особового складу. За минулу добу Сили оборони знищили 880 окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies