По Херсону нанесено авіаудари із Су-34. Пошкоджено об'єкт інфраструктури

Сьогодні вранці у Херсоні прогримів потужний вибух. Після цього у деяких районах міста зникло світло та почалися перебої з водопостачанням. Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко підтвердив, що о 10:30 в одному з районів міста стався вибух.

"Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою. Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень", – зазначив голова ОВА.

Пізніше, голова МВА Херсону додав, що "близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими рф було нанесено авіаудар із СУ-34".

"Попередньо 2 КАБ, у районі об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні", – повідомив Мрочко.

Через нічні обстріли російської армії с. Кізомис на Херсонщині тяжкі поранення отримав літній чоловік, лікарі борються за його життя.