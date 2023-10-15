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На Таврійському напрямку втрати ворога в особовому складі продовжують зростати, – Тарнавський

Крім того, українські бійці збили на Донеччині літак СУ-25, знищили БМПТ «Термінатор» та одну важку вогнеметну систему залпового вогню «Сонцепьок».

На Таврійському напрямку втрати ворога в особовому складі продовжують зростати, – Тарнавський
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський пізно ввечері 14 жовтня повідомив, що на Таврійському напрямку втрати ворога в особовому складі продовжують зростати.

Також воїнами ОСУВ «Таврія» збито на Донеччині літак СУ-25 ворога, знищено БМПТ «Термінатор» та одну важку вогнеметну систему залпового вогню «Сонцепьок». 

Бойова робота триває. Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку. 

Протягом минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того здійснив 901 артобстріл. 

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1876 вогневих завдань. 

Загальні втрати ворога склали 797 осіб. Знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 літак СУ-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автомобілі.

Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня Генштаб повідомив, що протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення. При цьому Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

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