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У Києві попрощались із першим міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним

Ексочільника МВС поховали на Байковому кладовищі.

У Києві попрощались із першим міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним
Фото: МВС України

У Києві попрощались із першим міністром внутрішніх справ України (1990–1994) Андрієм Василишиним. 

Про це повідомляє МВС України. 

Провести в останню путь Андрія Василишина прийшло керівництво МВС. 

Прощання відбулось у Володимирському соборі столиці.

«Ми проводжаємо людину-легенду, людину-історію, людину-борця, людину-переможця, людину-державотворця. До останнього подиху Андрій Володимирович вболівав за поступ і розвиток нашої держави. Йому довелося очолювати Міністерство внутрішніх справ у надзвичайно складній ситуації – на зламі епох», – сказала державний секретар МВС Інна Ящук під час церемонії прощання. 

Поховали ексочільника МВС на Байковому кладовищі. 

Андрій Василишин пішов із життя 12 жовтня 2023 року у віці 90 років.

 

Нагадаємо, у січні цього року у Києві попрощалися із загиблими в Броварах керівниками та посадовцями МВС, зокрема, із Денисом Монастирським. 

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