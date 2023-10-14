У Києві попрощались із першим міністром внутрішніх справ України (1990–1994) Андрієм Василишиним.
Про це повідомляє МВС України.
Провести в останню путь Андрія Василишина прийшло керівництво МВС.
Прощання відбулось у Володимирському соборі столиці.
«Ми проводжаємо людину-легенду, людину-історію, людину-борця, людину-переможця, людину-державотворця. До останнього подиху Андрій Володимирович вболівав за поступ і розвиток нашої держави. Йому довелося очолювати Міністерство внутрішніх справ у надзвичайно складній ситуації – на зламі епох», – сказала державний секретар МВС Інна Ящук під час церемонії прощання.
Поховали ексочільника МВС на Байковому кладовищі.
Андрій Василишин пішов із життя 12 жовтня 2023 року у віці 90 років.
Нагадаємо, у січні цього року у Києві попрощалися із загиблими в Броварах керівниками та посадовцями МВС, зокрема, із Денисом Монастирським.