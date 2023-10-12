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Від удару росіян ракетою “Іскандер” по кафе у селі Гроза загинуло 59 людей. Впізнання тіл загиблих завершено, – МВС України

Всі загиблі – цивільні. 

Від удару росіян ракетою “Іскандер” по кафе у селі Гроза загинуло 59 людей. Впізнання тіл загиблих завершено, – МВС України
Фото: Харківська обласна прокуратура

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині.

Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко

“59 людей вбили росіяни прямим влучанням “Іскандеру” в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь”, – повідомив Клименко.

Зазначається, що 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

Клименко також зазначив, що роботу вдалося завершити за такий час завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів. Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога.

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