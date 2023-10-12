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На Черкащині виявили 200 артилерійських снарядів часів Другої світової війни

Снаряди виявили у місті Золотоноша під час земляних робіт. 

На Черкащині виявили 200 артилерійських снарядів часів Другої світової війни
Фото: ДСНС

На Черкащині піротехніки ДСНС виявили 200 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ДСНС України. 

“Під час земляних робіт у м. Золотоноша виявлено вибухонебезпечні предмети. Ними виявилися артснаряди калібром 152 міліметри часів Другої світової війни”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи по обстеженню території тривають.

Нагадаємо, минулого тижня на Запоріжжі піротехніки знищили ворожу 250-кілограмову авіабомбу, яку знайшли комбайнери в полі. Боєприпас виявили на відкритій території неподалік від зони активних бойових дій.

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