На Черкащині виявили 200 артилерійських снарядів часів Другої світової війни

Снаряди виявили у місті Золотоноша під час земляних робіт.

На Черкащині піротехніки ДСНС виявили 200 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Під час земляних робіт у м. Золотоноша виявлено вибухонебезпечні предмети. Ними виявилися артснаряди калібром 152 міліметри часів Другої світової війни”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи по обстеженню території тривають.

Нагадаємо, минулого тижня на Запоріжжі піротехніки знищили ворожу 250-кілограмову авіабомбу, яку знайшли комбайнери в полі. Боєприпас виявили на відкритій території неподалік від зони активних бойових дій.