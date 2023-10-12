У Черкаській області є влучання "шахеда" у відкриту місцевість, по Миколаївській росіяни били артилерією, – ОВА

У Черкаській області вночі сили ППО успішно знищили ударний дрон противника. Інший "шахед" поцілив у відкриту місцевість. Пожежу через загорання сухої рослинності ліквідовано. Без потерпілих, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу було п'ять обстрілів (32 вибухи). Ворог із мінометів та артилерії обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 29 обстрілів. Вид озброєння – авіаудари (тип ракет не встановлено), ракетні системи залпового вогню "Ураган", артилерія, міномет. Під вогнем рашистів: Часів Яр, Авдіївка, Святогірськ, Курдюмівка, Желанне, Очеретине, Максимівка, Уманське, Неліпівка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Первомайське. Пошкоджено 12 – житлових будинків (з них п'ять – багатоквартирних), будівля храму, три ЛЕП, господарська споруда, кінотеатр, цех "ПрАТ АКХЗ". Дві людини загинули, шестеро дістали поранення.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська, Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Дружбівська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки, чотири господарчі споруди та відбулося загорання трьох житлових будівників і нежитлової споруди. Поранення отримала жінка 1955 р.н., яку госпіталізовано до лікарні. Шалигинська громада: був обстріл зі ствольної артилерії. Пошкоджено школу два приватних будинки, приміщення комунальних підприємств, лінію електропередач.

У Луганській області ворожі наступи на Макіївку не припиняються. Також ворог активізував наземні наступи в Серебрянському лісництві. Крім того, поблизу Білогорівки ворог завдав понад 10 ударів по позиціях наших військ з авіації. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали, зокрема, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 151 обстріл (542 снаряди).

У Харківській 11 жовтня близько 23:30 ворог завдав удару по Індустріальному району Харкова. За попередніми даними, вдарив БпЛА "Шахед". Внаслідок удару пошкоджено вікна, дах та паркан двох приватних житлових будинків, горіла господарча споруда. Осколкові поранення отримав 57 річний чоловік. До медиків за допомогою також звернулась жінка – гостра реакція на стрес. Необхідну допомогу надали на місці. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове. Біля Гракового в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвались два чоловіка. Загинули на місці. Вчора окупанти обстріляли Лук'янці. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Було зафіксовано ворожий обстріл у Куп'янську. Пошкоджено ТОВ "Куп'янський машинобудівний завод". Внаслідок обстрілу на відкритій території горіло будівельне сміття. Внаслідок обстрілу населеного пункту Куп’янськ-Вузловий пошкоджено дах приватного будинку. Отримали поранення 72-річна жінка та чоловік 43 років, госпіталізовані. Через обстріли у Вовчанських Хуторах та у Вовчанську пошкоджено два приватних будинки, без постраждалих. Уночі ворог обстріляв Ківшарівку. Пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих.

У Запорізькій загарбники атакували 27 населених пунктів – зафіксовано 148 ударів. 128 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Верхньої Терси, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог здійснив ракетний удар по Привітному, 11 БпЛА-атак по Червоному, Новодарівці, Малинівці, Роботиному та Новоіванівці, сім РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Преображенки, Роботиного та Малої Токмачки, а також вгатив авіаснарядами по Оріхову. Внаслідок ракетного удару по Привітному загинула 74-річна жінка. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській вчора посеред дня росіяни ракетою поцілили по школі у Нікополі. Чотири особи загинули, двоє постраждалих. Пошкоджена будівля гімназії, інфраструктурний обʼєкт та продуктовий магазин, 50 житлових будинків, 18 господарських споруд, 17 сонячних панелей, автомобіль та дві лінії електропередачі. Окупанти ще декілька разів атакували Нікопольський район з артилерії та дронами-камікадзе. Гатили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Здійснили близько трьох десятків пострілів та вдарили двома безпілотниками. У місті пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Вночі захисники з ПвК "Схід" знищили в небі над областю ворожий БпЛА. Від вечора агресор тричі бив по Нікопольському району. З важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду. Пошкоджені дві приватні будинки. Наслідки вранішньої атаки ще уточнюються. Сьогодні у Нікополі – день жалоби.

У Миколаївській вночі знищено чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Також протягом минулої доби в області знищено розвідувальний БпЛА "Supercam. Вчора протягом дня артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада. Внаслідок одного з обстрілів падіння уламків боєприпасів спричинило займання сухої трави на відкритій території, яке оперативно ліквідували. Постраждалих немає. Вночі зафіксовано удари з ракетних систем залпового вогню по Очакову. Постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється. У Шевченківській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.

В Одеській вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Сили ППО збили над областю10 "шахедів", проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідували. Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

У Херсонській за добу противник здійснив 98 обстрілів (500 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (12 снарядів). Сьогодні вночі окупанти обстріляли Чорнобаївку. Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік. Деталі встановлюються. Вчора зранку рашисти вдарили по Михайлівці Бериславського району. Перебуваючи на власному подвір’ї, поранень зазнала 76-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до лікарні. Також окупанти обстріляли селище поблизу Херсона: армія рф скинула з дрона боєприпас. Поцілила у територію поблизу цвинтаря селища Кіндійка. Троє людей травмовані. 41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя. У 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні. Ще один постраждалий – 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу. Вдень росіяни обстріляли Золоту Балку. На щастя, обійшлося без жертв, пошкоджено будівлю дитсадка. Через російську агресію чотири людини дістали поранення.