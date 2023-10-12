Ворог атакував Україну 33 "Шахедами", сили ППО знищили 28 дронів

У ніч на 12 жовтня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed" з північного та південного напрямків – Білгородської області (РФ) та із мису Чауда (окупований Крим). Усього було запущено 33 "Шахеди", Сили ППО знищили 28.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано пуски 33 "Шахедів". Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

До відбиття повітряної атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом цієї ночі сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 28 "Shahed-131/136".

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вчергове атакували Одеську область. Сили ППО збили 10 ворожих дронів, проте є і влучання у припортову інфраструктуру. Поранена жінка.