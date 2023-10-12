Уночі сили ППО збили 10 "Шахедів" над Одещиною, є влучання в припортову інфраструктуру

Цієї ночі російські терористи вчергове атакували Одеську область. Сили ППО збили 10 ворожих дронів, проте є і влучання.

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, які вже ліквідовані.

Постраждала одна людина. Жінка 1935 року народження отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня ворог протягом трьох годин атакував Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 23 "Шахеди". Були зафіксовані влучання по логістичній інфраструктурі. Люди не постраждали.