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Уночі сили ППО збили 10 "Шахедів" над Одещиною, є влучання в припортову інфраструктуру

Поранена жінка.

Уночі сили ППО збили 10 "Шахедів" над Одещиною, є влучання в припортову інфраструктуру
Фото: Сили оборони Півдня

Цієї ночі російські терористи вчергове атакували Одеську область. Сили ППО збили 10 ворожих дронів, проте є і влучання.

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, які вже ліквідовані.

Постраждала одна людина. Жінка 1935 року народження отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, вночі 10 жовтня ворог протягом трьох годин атакував Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 23 "Шахеди". Були зафіксовані влучання по логістичній інфраструктурі. Люди не постраждали.

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