Штурми Авдіївки не припиняються, – голова МВА

Російські окупаційні війська продовжують штурмувати Авдіївку Донецької області.
Про це повідомив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
“Прорвати нашу оборону русаки намагаються під прикриттям ракетних атак і обстрілів з важкої артилерії, застосовуючи все, що мають на озброєнні”, – написав він.
Нагадаємо, окупанти випустили близько 10 ракет по Авдіївці Донецької області. Є влучання у багатоповерхівки, у відкриту місцину, по території Авдіївського коксохімічному заводу. Відомо про одного загиблого, ще двоє людей дістали поранення.