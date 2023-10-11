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Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: є влучання по території коксохімічного заводу

Є загиблі та поранені.

Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: є влучання по території коксохімічного заводу
Фото: Павло Кириленко

З ранку окупанти випустили близько 10 ракет по Авдіївці Донецької області. Є влучання у багатоповерхівки, у відкриту місцину, по території Авдіївського коксохімічному заводу. Наразі відомо про одного загиблого, ще двоє людей дістали поранення.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Вчора, дякувати богу, якийсь інстинкт самозбереження у людей… Вчора не було поранених і загиблих, скоріше за все вони просто чули, що відбувається навколо міста з ночі, і тому не виходили", – сказав Барабаш.

Однак сьогодні внаслідок обстрілів є один загиблий чоловік 38-го року народження, один поранений 79-го року народження. Також поранена жінка приблизно 35 років. Під завалами після авіаудару можуть бути двоє людей, чоловік та жінка похилого віку.

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Нагадаємо, учора Авдіївка зазнала артилерійського та танкового обстрілів. Минулося без постраждалих.

Противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського. Збройні сили відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

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