Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: є влучання по території коксохімічного заводу

З ранку окупанти випустили близько 10 ракет по Авдіївці Донецької області. Є влучання у багатоповерхівки, у відкриту місцину, по території Авдіївського коксохімічному заводу. Наразі відомо про одного загиблого, ще двоє людей дістали поранення.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Вчора, дякувати богу, якийсь інстинкт самозбереження у людей… Вчора не було поранених і загиблих, скоріше за все вони просто чули, що відбувається навколо міста з ночі, і тому не виходили", – сказав Барабаш.

Однак сьогодні внаслідок обстрілів є один загиблий чоловік 38-го року народження, один поранений 79-го року народження. Також поранена жінка приблизно 35 років. Під завалами після авіаудару можуть бути двоє людей, чоловік та жінка похилого віку.

Нагадаємо, учора Авдіївка зазнала артилерійського та танкового обстрілів. Минулося без постраждалих.

Противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського. Збройні сили відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.