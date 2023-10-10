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Росіяни зранку ведуть масований обстріл Авдіївки

Учора на Донеччині загинула людина, четверо цивільних дістали поранення.

Росіяни зранку ведуть масований обстріл Авдіївки

Протягом минулої доби, 9 жовтня, армія РФ завдала 10 ударів по мирному населенню Донецької області. Ворог застосував авіацію, РСЗВ "Град", артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини. 

Обстрілів зазнали 6 населених пунктів: міста Авдіївка і Торецьк, села Дачне, Диліївка, Єлизаветівка, Костянтинівка. Пошкоджені 6 житлових будинків і заправна колонка. Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто з "Градів" і артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок.

В селі Костянтинівка Мар’їнської громади російські снаряди вбили людину. Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу села. У Диліївці пошкоджено три приватні оселі, по одному – в Торецьку та Дачному.

Крім того, сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів. На цю мить інформації про постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, днями російські війська вдарили крилатою ракетою по Констянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки були поранені четверо людей, серед них – дитина. Пошкоджені 19 приватних будинків, 10 багатоквартирних, котельня, газогін, лінія електропередач й автомобіль.

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