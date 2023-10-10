Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо виділення понад 21% ВВП на оборону

Тепер Кабмін має урахувати це рішення під час доопрацювання проєкту держбюджету на 2024 рік. При цьому ця сума має бути не менше 1,6 трлн грн.

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо виділення понад 21% ВВП на потреби оборони.

Відповідний указ №682/2023 глава держави підписав 9 жовтня 2023 року.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», – йдеться у документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО, Кабмін має передбачити під час доопрацювання проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 21,6% ВВП для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 1,6 трлн грн.

Нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до державного бюджету на 2023 рік. На потреби оборони виділили 303 млрд гривень.