Верховна Рада ухвалила зміни до поточного бюджету

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет на 2023 рік.

Про це повідомила у Facebook голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Після 11,5 годин "інтелектуальних дискусій" (з нульовим результатом – тому що в законопроекті не відбулось ніяких суттєвих змін) ми ухвалили в 2 читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет 2023, який виділяє 303 млрд гривень на про треби оборони", – написала Підласа.

За її словами, грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді-грудні.

Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк уточнив, що за проєкт закону про держбюджет 2023 проголосували 313 народних депутатів. Головні збільшення:

Міноборони на +211 млрд гривень;

МВС на +79 млрд гривень;

МінСоц на +16,5 млрд гривень;

МЗС на +1,3 млрд гривень;

Мінстратпром на +4,3 млрд гривень;

СБУ на +4,2 млрд гривень;

ГУР на +2,5 млрд гривень;

МінОсвіти на +572 млрд гривень;

ДСЗІ на +570 млрд гривень;

Служба зовнішньої розвідки на +500 млрд гривень;

УДО на +230,5 млрд гривень;

МінЕнерго на +350 млрд гривень.

БЕБ на +253,5 млрд гривень.

"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн гривень, а дефіцит більше 2 трлн гривень", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, парламентарі розглядали законопроєкт №10038. Учора у ВР засідання щодо правок до закону про бюджет 2023 року тривало понад десять годин. Було розглянуто понад 900 правок.

У першому читанні проєкт закону підтримали 20 вересня, але до другого читання нардепи подали 1 018 правок.