Верховна Рада ухвалила зміни до поточного бюджету

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет на 2023 рік.
Про це повідомила у Facebook голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
"Після 11,5 годин "інтелектуальних дискусій" (з нульовим результатом – тому що в законопроекті не відбулось ніяких суттєвих змін) ми ухвалили в 2 читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет 2023, який виділяє 303 млрд гривень на про треби оборони", – написала Підласа.
За її словами, грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді-грудні.
Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк уточнив, що за проєкт закону про держбюджет 2023 проголосували 313 народних депутатів. Головні збільшення:
Міноборони на +211 млрд гривень;
- МВС на +79 млрд гривень;
- МінСоц на +16,5 млрд гривень;
- МЗС на +1,3 млрд гривень;
- Мінстратпром на +4,3 млрд гривень;
- СБУ на +4,2 млрд гривень;
- ГУР на +2,5 млрд гривень;
- МінОсвіти на +572 млрд гривень;
- ДСЗІ на +570 млрд гривень;
- Служба зовнішньої розвідки на +500 млрд гривень;
- УДО на +230,5 млрд гривень;
- МінЕнерго на +350 млрд гривень.
- БЕБ на +253,5 млрд гривень.
"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн гривень, а дефіцит більше 2 трлн гривень", – зазначив Железняк.
Нагадаємо, парламентарі розглядали законопроєкт №10038. Учора у ВР засідання щодо правок до закону про бюджет 2023 року тривало понад десять годин. Було розглянуто понад 900 правок.
У першому читанні проєкт закону підтримали 20 вересня, але до другого читання нардепи подали 1 018 правок.