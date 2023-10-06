Чернишов: Україна продовжує інтеграцію в енергетичну систему Європи – як надійний партнер і «power bank» зберігання газу в ПСГ

За 9 місяців цього року клієнтський портфель нерезидентів Група Нафтогаз зріс до 148 компаній.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов повідомив, що Україна продовжує інтеграцію в енергетичну систему Європи – як надійний партнер і «power bank» зберігання газу в ПСГ.

Він навів дані, що за 9 місяців 2023 року, незважаючи на війну і потенційно повʼязані з цим ризики, клієнтський портфель нерезидентів Група Нафтогаз зріс до 148 компаній.

Олексій Чернишов повідомив, що станом на сьогодні в українських підземних газосховищах зберігається 2.2 млрд блакитного палива іноземних клієнтів.

“Лише за останню добу ми отримали 14 заявок від нерезидентів на закачування газу на «митний склад» українських газосховищ. Дякую нашим міжнародним партнерам за цю довіру”, – написав глава Нафтогазу.

За його словами, це свідчить, що вибудовані принципи роботи — є прозорими та ефективними.

Нагадаємо, раніше Група повідомила, що кількість запасів у ПСГ продовжує збільшуватися попри те, що Україна вже достроково закачала плановий обсяг газу на зиму.