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"Нафтогаз" відібрав ліцензії на розподіл газу в облгазів Фірташа

НАК "Нафтогаз" отримала ліцензії на розподіл газу одразу в шести областях.

"Нафтогаз" відібрав ліцензії на розподіл газу в облгазів Фірташа
Фото: interfax.com.ua

ТОВ «Газорозподільні мережі України», які входять до Групи Нафтогаз, 1 жовтня отримало ліцензії на розподіл газу одразу в шести областях, де раніше втратили ліцензію структури "Регіональної газової компанії" олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

"Сьогодні філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», які входять до Групи Нафтогаз, отримали ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на ведення діяльності. Йдеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні. 

Тепер державна компанія офіційно отримала право на розподіл газу для 6,6 млн клієнтів, уже на базі 14 регіональних філій.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили, що Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку. Адже кількість запасів у ПСГ продовжує збільшуватися попри те, що Україна вже достроково закачала плановий обсяг газу на зиму.

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