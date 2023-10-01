Із українських портів Чорноморськ та Південний вийшли ще три балкери, завантажені агропродукцією та залізною рудою.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Водночас п'ять нових суден прямують до портів на завантаження.

За даними відомства, балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис тон української агропродукції та залізної руди.

Фото: Мінінфраструктури

Фото: Мінінфраструктури

У портах Великої Одеси чекають під завантаження балкери Olga, Ida, Danny Boy, Forza Doria, New Legacy, які мають експортувати майже 120 тис тон українського збіжжя до країн Африки та Європи.

Нагадаємо, у серпні Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них.

У Військово-морських силах ЗСУ наголосили, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії. До проходу маршрутами допускатимуть судна, власники або капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Ці маршрути раніше були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Нещодавно два судна дісталися до Чорноморських портів. А до них прямували під завантаження експортною продукцією ще три балкери, які мали перевезти вантаж у бік Китаю, Єгипту та Іспанії.