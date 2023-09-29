Після цієї дати запрацює ліцензійний режим на експорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку згідно з узгодженим планом між Україною та Єврокомісією.

Болгарія забороняє ввезення соняшника з України до кінця листопада.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії.

Нині з приводу експорту української агропродукції в Болгарію відбулася розмова профільних міністрів обох держав.

Кирило Ватєв та Микола Сольський домовилися розпочати регулярний обмін даними між двома міністерствами з торгівлі сільгосппродукцією. Експерти двох відомств щотижня обмінюватимуться інформацією щодо експорту та імпорту окремих видів продукції.

Ватєв ознайомив Сольського із меморандумом між урядом Болгарії та ініціативним комітетом аграріїв, який передбачає заборону на ввезення соняшнику з України до кінця листопада. Після закінчення цього періоду діятиме ліцензійний режим на експорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку згідно з узгодженим планом між Україною та Європейською комісією.

Болгарський міністр також повідомив про побоювання болгарських сільгоспвиробників та переробників у зв'язку з імпортом з України рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру та замороженої малини.

За інформацією українського міністерства, Болгарія вважає прийнятним план дій України, наданий Єврокомісії, щодо постачання агропродукції.

Міністри домовилися узгодити технічні деталі процедури експорту агропродукції в Болгарію і обговорити їх результати на наступній зустрічі у першій половині жовтня.

Нагадаємо, спершу Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Відповідне рішення ухвалив парламент.

Згодом у країні аграрії розпочали акції протесту. Фермери виступили проти рішення парламенту.

Наразі Польща, Угорщина та Словаччина відмовилися в односторонньому порядку відновити імпорт.