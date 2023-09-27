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Парламент Болгарії підтримав рішення передати Україні несправні ракети С-300

Голосування відбувалося у закритому режимі, дебати тривали три години.

Парламент Болгарії підтримав рішення передати Україні несправні ракети С-300
Фото: bgflags.com

Парламент Болгарії 27 вересня підтримав постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 Україні, повідомляє Sofia Globe.

Дебати у сесійній залі тривали понад три години. Спершу засідання було відкритим, а коли до слова запросили керівництво Збройних сил Болгарії, - зробили закритим.

Рішення передбачає, що Болгарія передасть лише ракети С-300, а не всю систему. Також в Україну надійдуть набої калібру 5,45 мм.

Проти цього рішення голосувала прокремлівська партія «Възраждане», а Болгарська соціалістична партія покинула сесійну залу під час закритої частини засідання.

Глава оборонного комітету болгарського парламенту запевнив депутатів, що кількість ракет, які передадуть Україні, невелика і не поставить під загрозу боєздатність болгарської армії. Натомість країні варто зосередитися на придбанні нових зенітно-ракетних комплексів.

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Нагадаємо, у пояснювальній записці до проєкту рішення про надання Україні С-300 болгарські депутати написали, що Болгарія не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Крім того, їхнє використання створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. Україна натомість заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси.

Болгарське Міноборони, проводячи раніше процедуру закупівлі компанії з ремонту та обслуговування систем С-300, допустило до неї російський концерн аерокосмічної оборони «Алмаз-Антей».

Однак виявилося, що він не має можливості підтримувати ракетні комплекси в робочому стані.

Ба більше - згодом стало відомо, що Росія зупиняє постачання запчастин для російської та радянської військової техніки в інші держави, які допомагають Україні, та відкликає ліцензії на право ремонту такої техніки.

Зокрема, РФ відкликала ліцензії на ремонт вертольотів Мі у підприємств, які розташовані, зокрема, на території Болгарії та Чехії. 

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