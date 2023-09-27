​Німеччина посилює контроль на кордоні з Польщею та Чехією, а Польща - на кордоні зі Словаччиною

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила, що з цього тижня ФРН посилює контроль на кордоні з Польщею та Чехією, повідомляє RMF24.

Мета такого кроку – обмежити збільшення нелегальних іммігрантів. Фазер додала, що зміни вносять у співпраці з урядами Варшави та Праги, тому згода Єврокомісії не потрібна.

Інспекції мають бути гнучкими та пріоритетними, їх будуть проводити за погодженням з відповідними службами Польщі та Чехії.

Закриття кордонів і запровадження стаціонарних перевірок поки що не буде. Це потребуватиме зупинення всіх транспортних засобів, які в'їжджають до Німеччини, і, відповідно, згоди Європейської комісії.

Фезер оголосила, що будуть посилювати мобільні та вибіркові перевірки на маршрутах контрабанди мігрантів. За словами міністерки, посилення контролю на кордоні полягає в тому, щоб, з одного боку, стримати контрабандистів, які наживаються на трагедії мігрантів, а з іншого боку, захистити самих біженців, яких найчастіше перевозять у нелюдських умовах, без води та свіжого повітря.

"Зовнішні кордони Європейського Союзу потребують кращого контролю, інакше правила Шенгенської угоди виявляться під загрозою", - сказала Фезер.

Крім того, посилений контроль запроваджує і Польща на кордоні зі Словаччиною. Відповідне доручення дав МВС напередодні, 26 вересня, польський прем'єр Матеуш Моравецький. На польсько-словацькому кордоні перевірятимуть авто й автобуси, якими можуть користуватися мігранти, які не мають права в'їзду до Польщі. Останнім часом прикордонники затримують тут усе більше осіб, які намагаються потрапити до Німеччини через Польщу так званим "балканським маршрутом".

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав польський уряд розслідувати повідомлення про сотні тисяч незаконно виданих робочих віз мігрантам та пригрозив відновити прикордонний контроль.

Канцлер сказав, що обговорить це питання з польським урядом та підніме питання про можливість запровадження прикордонного контролю з Польщею та іншими сусідніми країнами.

Тим часом Польща і країни Балтії зобов'язалися закрити свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент".