Німеччина розслідує злочин російської армії у Гостомелі проти німецького громадянина

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що веде своє розслідування воєнного злочину, скоєного російськими військовими у Гостомелі Київської області, де постраждав, зокрема, саме німецький громадянин.
Про це повідомляє Tagesschau.
У відповідь на запит інформаційної агенції dpa, речниця федеральної прокуратури повідомила, що відомство розпочало первинне персональне розслідування в середині липня.
Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних. Цивільні особи, в тому числі одна людина з німецьким громадянством, були обстріляні й поранені російськими окупантами в Гостомелі.
"У зв'язку з цим існує початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів", – зазначили у прокуратурі.
Речниця додала, що прокуратура підтримує тісний контакт з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання.
Раніше Німеччина ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року. Генпрокуратурою Німеччини було зібрано сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі на Київщині, а також щодо атак на українську цивільну інфраструктуру України.