Німеччина розслідує злочин російської армії у Гостомелі проти німецького громадянина

Німецька федеральна прокуратура розслідує можливий воєнний злочин російських військових у Гостомелі Київської області, під час якого було поранено німця.

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що веде своє розслідування воєнного злочину, скоєного російськими військовими у Гостомелі Київської області, де постраждав, зокрема, саме німецький громадянин.

Про це повідомляє Tagesschau.

У відповідь на запит інформаційної агенції dpa, речниця федеральної прокуратури повідомила, що відомство розпочало первинне персональне розслідування в середині липня.

Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних. Цивільні особи, в тому числі одна людина з німецьким громадянством, були обстріляні й поранені російськими окупантами в Гостомелі.

"У зв'язку з цим існує початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів", – зазначили у прокуратурі.

Речниця додала, що прокуратура підтримує тісний контакт з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання.

Раніше Німеччина ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року. Генпрокуратурою Німеччини було зібрано сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі на Київщині, а також щодо атак на українську цивільну інфраструктуру України.