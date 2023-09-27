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На Херсонщині через вибухівку, залишену росіянами, загинув тракторист

Чимало полів Херсонщини залишаються замінованими.

На Херсонщині через вибухівку, залишену росіянами, загинув тракторист
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

На Херсонщині через вибухівку, залишену росіянами, загинув тракторист.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

61-річний чоловіків працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала.

На жаль, місцевий житель отримав смертельні поранення.

Місцева влада нагадує, що чимало полів Херсонщини заміновані. Тож не варто перебувати у місцях, які ще не обстежили сапери.

Нагадаємо, нещодавно поблизу села Калинівське Херсонської області на російській міні підірвався чоловік. Він дістав поранення ніг.

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