На Херсонщині через вибухівку, залишену росіянами, загинув тракторист.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

61-річний чоловіків працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала.

На жаль, місцевий житель отримав смертельні поранення.

Місцева влада нагадує, що чимало полів Херсонщини заміновані. Тож не варто перебувати у місцях, які ще не обстежили сапери.

Нагадаємо, нещодавно поблизу села Калинівське Херсонської області на російській міні підірвався чоловік. Він дістав поранення ніг.