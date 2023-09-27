Є наше просування вперед на Донецькому напрямку, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду.

“Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються”, – йдеться в повідомленні.

Також глава держави повідомив, що отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині.

“Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Двадцять шість КАБів за останню добу. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор”, – написав президент.

Також Володимир Зеленський відзначив результат від СБУ: накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Президент зауважив, що це хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.