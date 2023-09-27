У вівторок, 26 вересня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд.

Про це свідчать дані картки законопроєкту 9185 на сайті Верховної Ради. Закон вносить зміни до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану.

У пояснювальній записці законопроєкту зазначається, що в умовах воєнного стану існує необхідність у оптимізації слідчих ізоляторів, зокрема, у збільшенні місць за рахунок ліквідації арештних домів, в тому числі для тримання військовополонених.

Таким чином в систему кримінальних покарань вводиться нове покарання у вигляді пробаційного нагляду, як основного видупокарання, що передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства протягом 1-5 років (1-2 роки для неповнолітніх).

Покаранням у виді пробаційного нагляду пропонується доповнити санкції статей (частин статей) Особливої частини Кримінального кодексу України, як альтернативу обмеженню волі.

Нагадаємо, минулого тижня Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що за рік у полон здалися 216 російських окупантів, ще більше тисячі чекають своєї черги. Також є успішні випадки переходу військовослужбовців ЗС РФ на бік України із технікою.