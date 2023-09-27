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Окупанти завдали за добу 130 ударів по Запорізькій області, є загиблий та поранений

Зафіксовано 15 повідомлень про руйнування житлової інфраструктури.

Окупанти завдали за добу 130 ударів по Запорізькій області, є загиблий та поранений
Фото: Юрій Малашко

Минулої доби росіяни обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області. Ворог завдав по регіону 130 ударів.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 116 артилерійських обстрілів прийшлося по території Юрківки, Оріхова, Гуляйполя, Левадного, Малих Щербаків, Преображенки, Степногірська, Степового, Лук'янівського, Приморського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Фото: Юрій Малашко

Росіяни завдали чотири авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці. Чотирьох атак безпілотниками зазнали Гуляйполе, Малинівка та Мала Токмачка. Окупанти також здійснили шість РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Таврійського, Роботиного та Малої Токмачки.

Унаслідок артобстрілу Приморського дістав поранення 56-річний чоловік – його відвезли до лікарні у важкому стані. Також ворожа артилерія вбила 66-річного жителя Оріхова. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Фото: Юрій Малашко

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Нагадаємо, днями росіяни обстріляли 23 населені пункти Запоріжжя. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали.

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