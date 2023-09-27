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Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку

Захисники також продовжують стримувати наступ ворога на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
Фото: скріншот

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, повідомив у ефірі телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Петро Ковальчук.

На Авдіївському відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєвєрне Донецької області. На Мар'їнському ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, де протягом минулої доби відбулося 13 невдалих спроб витіснити захисників із займаних позицій.

"На Шахтарському напрямку захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів", – сказав він.

На Запорізькому напрямку захисники відбили атаки противника південніше Новодарівки. На Мелітопольському оборонці продовжують наступальну операцію, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському ворог наступальних дій не вів. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають втрат, виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту.

Загалом протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо, минулої доби РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих “Шахедів”.

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