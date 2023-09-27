Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини у колабораційній діяльності

Поліцейські підозрюють мешканця Балаклеї Харківської області у тому, що він добровільно обійняв посаду так званого “бійця спеціального відділення швидкого реагування УВС ВДА Харківської області”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

33-річний псевдоміліціонер проводив обшуки у домівках місцевих жителів, забезпечував охорону та пропускний режим адмінбудівлі тимчасової цивільної адміністрації Балаклії та збирав кошти за оренду торгових місць на місцевому ринку.

Чоловіку заочно повідомили про підозру у скоєнні злочин за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Якщо його провина буде доведена, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, слідчі поліції заочно повідомили про підозру 46-річному мешканцю Харківської області у співпраці з ворогом. З червня по вересень минулого року чоловік добровільно обіймав посаду поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених “ІТТ відділу поліції № 1 (дислокація м. Куп’янськ) управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області.