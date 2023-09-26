Умєров про командувача Чорноморського флоту Росії: Якщо він мертвий, це хороша новина для всіх

"Він перебуває на наших тимчасово окупованих територіях… Його взагалі там не повинно бути", - наголосив міністр оборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував загибель командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова.

Як повідомляє СNN, Умєров не підтвердив і не спростував загибель російського адмірала минулого тижня внаслідок українського удару по штабу Чорноморського флоту у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

"Він перебуває на наших тимчасово окупованих територіях… Його взагалі там не повинно бути. Тож якщо він мертвий - це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території", - сказав міністр оборони.

Нагадаємо, 22 вересня українські вйськові завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Sky News повідомляло, що Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Після ураження штабу загинуло 34 ворожі , серед них − командувач ЧФ РФ.

Спочатку військові подробиць операції не розкривали, однак командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб ЧФ РФ уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

Нині Міноборони Росії показало зображення Соколова на відео з наради. Де і коли зняте це відео, наразі не встановлено. Тому Сили спеціальних операцій заявили, що перевіряють інформацію росіян про те, що командувач Чорноморським флотом нібито живий.