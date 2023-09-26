Залужний провів підсумкову розмову з главою американського Генштабу, який покидає свій пост

Залужний проінформував партнерів про основні потреби української армії, серед яких - засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у його чинному статусі.

Про це йдеться в дописі на сторінках Залужного у соцмережах.

До розмови долучився Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США.

"Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією. Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний проінформував співрозмовників про основні потреби української армії, серед яких - засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

Нагадаємо, під час попередньої телефонної розмови з Міллі 22 вересня Залужного познайомили з Брауном.

Днями Сенат США затвердив його на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів – головного робочого органу управління військами Збройних сил США. Брауна підтримали 83 з 100 сенаторів.

Кандидатуру нового очільника американського Генштабу висунув президент США Джо Байден ще в травні цього року.