Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
ГоловнаСуспільствоПодії

Залужний провів підсумкову розмову з главою американського Генштабу, який покидає свій пост

Залужний проінформував партнерів про основні потреби української армії, серед яких - засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

Залужний провів підсумкову розмову з главою американського Генштабу, який покидає свій пост
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у його чинному статусі.

Про це йдеться в дописі на сторінках Залужного у соцмережах.

До розмови долучився Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США.

"Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією. Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний проінформував співрозмовників про основні потреби української армії, серед яких - засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, під час попередньої телефонної розмови з Міллі 22 вересня Залужного познайомили з Брауном.

Днями Сенат США затвердив його на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів – головного робочого органу управління військами Збройних сил США. Брауна підтримали 83 з 100 сенаторів.

Кандидатуру нового очільника американського Генштабу висунув президент США Джо Байден ще в травні цього року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies