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У Бахмутському районі росіяни обстріляли рятувальників

Вогнеборці працювали на пожежі в смт Північне.

У Бахмутському районі росіяни обстріляли рятувальників
Фото: Скрін з відео

У Бахмутському районі рятувальники потрапили під обстріл армії РФ.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники Торецька потрапили під ворожий обстріл», – зазначили в ДСНС.

Як розповіли у відомстві, вогнеборці працювали на пожежі в смт Північне Бахмутського району.

«У цей час окупанти розпочали повторний обстріл. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав», – додали в ДСНС.

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Нагадаємо, що минулої доби у Донецькій області по населених пунктах росіяни здійснили 19 обстрілів. Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Нью-Йорк, Північне, Диліївка, Дружба, Званівка, Новоукраїнка, Олександропіль, Слов’янськ. Пошкоджено 13 житлових будинків, господарська споруда, кафе, будівля автовокзалу, будівля ринку. За добу по області двоє людей загинуло.

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